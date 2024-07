Uwaga, nowy gorący trend! Ostatnio gwiazdy zaczęły nosić kurtki bomber idealnie pasujące do reszty ubrania. Chodzi o ten sam kolor, a nawet ten sam deseń. W takich zestawach widzieliśmy już Lady Gagę, Ritę Orę i Gwen Stefani. Lady Gaga zdecydowała się na piaskową sukienkę i piaskowy bomber z kolekcji Max Mary. Dodała do nich czarne szpilki, czarne okulary i… zabawną dużą kokardę. Gwen Stefani wybrała zaś czarny total look z satynową bomberem marki Noir Kei Ninomiya w roli głównej. Wzbogacały go kolorem jedynie pomarańczowe buty Pumy. Z kolei Rita Ora wyglądała niezwykle efektownie w spódnicy i kurtce w ten sam niebiesko-biały wzór. Naszym zdaniem, do tej stylizacji świetnie pasowały klasyczne buty marki Adidasa. Prawda?!

Jesteśmy ciekawi, jak oceniacie ten nowy trend? Bombery w kolorze reszty stylizacji? Dacie się skusić?!

Zobaczcie też: Futrzane pompony atakują! Gwiazdy noszą je nie tylko przy torebkach!

Rita Ora w biało-niebieskiej stylizacji.

East News

Lady Gaga w zestawie od Max Mary. Podoba wam się jej nakrycie głowy?!

East News

Gwen Stefani w czarnym total looku: skórzanych spodenkach marki R13 i satynowej kurtce bomber Noir Kei Ninomiya.

