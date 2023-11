5 z 6

Wzbogacony szlachetnym ekstraktem ze Złotego Kawioru, zawartym wyłącznie w kolekcji White Caviar, zapewnia wyjątkowe właściwości ujędrniające. Udoskonalony Ekskluzywnym Kompleksem Komórkowym marki La Prairie, powstałym dzięki przełomowym biotechnologicznym badaniom w celu pobudzania do życia każdej komórki i przywracania jej energii, by dotrzeć do źródła piękna, White Caviar Crème Extraordinaire usuwa wszelkie przebarwienia, pozostawiając skórę widocznie ujędrnioną i nieskazitelną.