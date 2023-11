1 z 12

Kurtki jeansowe nie wychodzą z mody! Od lat są nieodłącznym elementem garderoby każdej kobiety. Kurtki jeansowe pasują do niemal każdej stylizacji. Można je łączyć ze sneakersami i kolorowymi t-shirtami. Nie gorzej wyglądają także w połączeniu z białą koszulą i szpilkami. Jedno jest pewne: kurtka jeansowa to prawdziwy must have. Świetnie zdają sobie z tego sprawę znane gwiazdy, w tym między innymi Anna Lewandowska, Marcelina Zawadzka, Marina czy też Maffashion.

Sieciówki wychodzą na przeciw naszym potrzebom. W ich kolekcjach można znaleźć nie tylko klasyczne kurtki jeansowe, ale również te nieco bardziej szalone. Nasze serca skradły modele z unikatowymi nadrukami na plecach.

Jesteś fanką Walta Disneya? Z pewnością pokochasz kurtki jeansowe z bohaterami z jego bajek. Zobaczcie naszą galerię i wybierzcie swój ulubiony model!

