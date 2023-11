Damskie perfumy to idealny pomysł na prezent na wiele okazji. Zastanawiając się, jaki zapach wybrać dla dziewczyny, mam bądź siostry na Mikołajki warto skorzystać z kilku bestsellerów sprzedażowych, które pokochały kobiety na całym świecie popularnych marek jak: D&G, Dior, Versace, Clinique czy Carolina Herrera, jak i tych bardziej niszowych, np.: Juicy Couture, Guerlain, The Different Company.

O charakterystyce perfum podpowiada kolorystyka flakonów oraz znajdujących się w środku płynów. Zwykle jasne kolory perfum, przypominające białe lub różowe wino musujące, to zapachy świeże i kwiatowe, z kolei flakoniki o ciemniejszej kolorystyce to najczęściej wonie cięższe, bardziej intensywne, często z korzenną nutą.

Damskie perfumy słodkie, dziewczęce, owocowo-kwiatowe - idealne na co dzień

Dolce&Gabbana 3 L'imperatrice - urzekająca kompozycja zapachowa na bazie luksusowego różowego pieprzu, drzewa sandałowego oraz orzeźwiających nut arbuza, trawy cytrynowej, rabarbaru i kiwi.

Juicy Couture Viva La Juicy La Fleur- zapach dla miłośniczek bardzo słodkich zapachów. Połączenie mandarynki, czerwonej porzeczki oraz rozgrzewającego karmelu podkreśli naturalny urok, kobiecość i elegancję.

Dior Forever and Ever Dior - świeże, lekkie i kwiatowe perfumy damskie na bazie róży, frezji i jaśminu.

Clinique Happy - świeży, radosny, uniwersalny zapach, idealny zarówno dla nastolatki, jak i dojrzałej kobiety. Nuta podstawy to mieszanka: lilii, piżma, bursztynu, mimozy i magnolii.

Mocne, ciężkie perfumy dla kobiet - idealne na wieczór, np. randkę

Versace Crystal Noir - idealne na romantyczną randkę. To zmysłowy, uwodzicielski i seksowny zapach dla każdej kobiety, która chce poczuć się wyjątkowo. Perfumy zawierają w sobie kokos, ale również intensywną woń pieprzu i kardamonu.

Guerlain La Petite Robe Noire to intensywny, trwały, lekko pudrowy zapach orientalny z wyczuwalną nutą wiśni i czarnej porzeczki. Perfumy są idealny na wieczór, ale również świetnie komponują się z jesienno-zimową aurą, dzięki dodatkowi wanilii, anyżu gwiaździstego, paczuli i herbaty.

Carolina Herrera Good Girl - uwodzicielski, dynamiczny, tajemniczy i lekko słodki zapach na wyjątkową okazję. W składzie perfum znajduje się: kakao, migdały, kawa, jaśmin i karmelizowane orzechy.

Perfumy świeże i niezobowiązujące - idealne do pracy

The Different Company Sublime Balkiss - świeży i bardzo kobiecy zapach, idealny dla bizneswoman. Świetnie sprawdza się do noszenia na co dzień, zwłaszcza do pracy, ponieważ jest niezobowiązujący, a jego woń buduje dystans.

Guerlain Aqua Allegoria Mandarine Basilic to połączenie mandarynki i bazylii. Perfumy są bardzo świeże, trwałe i nieco cierpkie.