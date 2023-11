Kultowa szminka MAC Viva Glam ma już 25 lat! I od 25 lat wspiera walkę z HIV i AIDS na całym świecie. Z okazji okrągłych urodzin rozszerzy pole działania. Teraz będzie walczyć także o zdrowie i równouprawnienie kobiet, dziewcząt i społeczności LGBTQ!

25 lat szminki MAC Viva Glam: rewolucja na urodziny

Przez 25 lat swojego istnienia szminka MAC Viva Glam zebrała już 500 milionów dolarów na rzecz walki z HIV/AIDS - to największa niefarmaceutyczna inicjatywa tego typu! W tym roku w ramach świętowania 25. urodzin, Viva Glam robi krok do przodu, wzbogacając swoją wieloletnią misję walki z HIV/AIDS o pomoc dla kobiet, dziewcząt i społeczności LGBTQ.

W tym roku M.A.C Cosmetics przekaże po 25 tysięcy dolarów każdej z 10 organizacji, które od początku korzystały z pomocy Viva Glam, a także przydzieli trzy dotacje w ramach nowego oblicza kampanii. Łączną sumę 1,3 miliona dolarów otrzymają organizacje takie jak Planned Parenthood (edukacja seksualna), GLAAD (prawa społeczności LGBTQ) i Girls, Inc. (rozwój i edukacja kobiet). A cały dochód ze sprzedaży pomadek z linii Viva Glam i nowej, limitowanej edycji urodzinowej Viva Glam 25 przekazany zostanie organizacjom zajmujących się zdrowiem i prawami dla wszystkich grup społecznych, zgodnie z ideą marki: "All ages, all races, all sexes".

Mat. prasowe

Limitowana, urodzinowa edycja pomadki Viva Glam 25 w odcieniu głębokiej czerwieni dostępna jest na Maccosmetics.pl i w salonach MAC. Kosztuje 86 zł.