Październik jest miesiącem walki z rakiem piersi. Marka Kevin.Murphy włącza się do akcji! Właśnie teraz część dochodu ze sprzedaży wszystkich różowych produktów marki zostanie przekazana na rzecz Federacji Stowarzyszeń Amazonki. Jak możesz pomóc?

Reklama

Kampania Kevin.Murphy Pokaż Różową Siłę

Październik to czas, kiedy szczególnie podkreśla się, że wczesnie wykryty rak piersi jest wyleczalny. Dużo uwagi poświęca się jego diagnostyce, badaniom nad walką z rakiem piersi i instytucjom, które wspierają kobiety dotknięte chorobą. Teraz też w ramach kampanii Pokaż Różową Siłę marka Kevin.Murphy przekaże część dochodu ze sprzedaży swoich kosmetyków w różowych opakowaniach Federacji Stowarzyszeń Amazonki, która od lat wspiera ruch na rzecz kobiet z rakiem piersi w Polsce.

Mat. prasowe

Które kosmetyki Kevin.Murphy są objęte kampanią?

Kosmetyki biorące udział w akcji objęte są promocją -10%. W tej cenie kupisz wszystkie różowe produkty marki z logotypem akcji: linię Angel (szampon Angel.Wash, odżywka Angel.Rinse i maska Angel.Masque), linię Plumping (szampon Plumping.Wash i odżywka Plumping.Rinse), kuracje Body.Mass oraz Staying.Alive, kurację podkreślającą kolor Colouring.Angels Autumn, lotion Full.Again oraz produkty do stylizacji: lotion Anti.Gravity, Anti.Gravity.Spray, piankę Body.Builder, pudrowy lakier do włosów Doo.Over, elastyczny lakier do włosów Session.Spray.Flex oraz puder do włosów Powder.Puff.

Kosmetyki oznaczone są logotypem akcji i możesz kupić je w promocyjnej cenie na Hair2go.pl oraz wybranych salonach. Więcej informacji na Kevinmurphy.pl