1 z 11

Dominika Kulczyk zachwyciła w Cannes swoją olśniewającą kreacją projektu Tomasza Ossolińskiego oraz… towarzystwem byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Jednak prawdziwą bombę dziedziczka, filantropka i bizneswoman trzymała… w ręku.

Zobacz też: Dotyk Midasa: grecki pokaz Chanel niczym najbardziej ekstrawagancki film kostiumowy w historii

Czy zwróciliście uwagę na jej intrygujące puzderko od Chanel? Takie miniaturowe, ozdobne szkatułki to inaczej minaudières i są one substytutem torebki, łączące w sobie użytkowość kopertówki z ozdobnością biżuterii. Jej cena była zdecydowanie adekwatna do prestiżowego festiwalu. Kosztuje… 77 300 zł!

Więcej: To oficjalne: Chanel Gabrielle to it-bag sezonu. Zobacz nowe torby, które reklamują ikony mody

Dominika Kulczyk ze swoją minaudière pasowała jak ulał do Cannes, mekki przepychu i najbardziej ekstrawaganckiej, eleganckiej mody. Z tego powodu przygotowaliśmy dla Was zestawienie najbardziej ekscentrycznych, groteskowo drogich torebek w historii Chanel. Zapraszamy do galerii!