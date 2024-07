Prostowanie przegrody nosowej odbywa się w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Zależne to jest od wybranej metody prostowania przegrody nosowej.

Prostowanie przegrody nosowej – klasyczny zabieg

Wyprostować przegrodę nosową można na dwa sposoby. Jednym z nich jest resekcja przegrody nosa, a drugą plastyka przegrody nosa. Sposoby na wyprostowanie skrzywionej przegrody nosa różnią się od siebie ilością usuwanej chrząstki i kości przegrody. Klasyczny zabieg najczęściej odbywa się w znieczuleniu ogólnym. Podczas operacji chirurg łamie kość nosową i ustawia ją prosto. Osoba operowana nie ma żadnych blizn i śladów, gdyż lekarz dociera do przegrody nosowej od wewnętrznej strony nosa. Na sam koniec zabiegu zakładany jest opatrunek i setony tamujące krwawienie. Pacjent po operacji pozostaje w szpitalu przez tydzień, a opatrunek zdejmowany jest już po kilku dniach. Czasem jest odczuwany ból, a w okolicach nosa i oczu mogą pojawić się opuchnięcia i siniaki. Po zabiegu trzeba oddychać ustami, a to wysusza śluzówkę jamy ustnej. Zaleca się, aby pacjent dużo wypoczywał i unikał nadmiernego wysiłku fizycznego. Po zdjęciu opatrunku nie można zbyt gwałtownie oczyszczać i wydmuchiwać nosa. By pozbyć się skrzepów i suchości w przewodach nosowych należy stosować antybiotyki, krople i tłuste maści. Resekcja przegrody nosa wykonywana jest w ramach ubezpieczenia NFZ.

Prostowanie przegrody nosowej – nowoczesna korekcja

Obecnie możliwa jest nowoczesna korekta nosa. Decyzję o zabiegu podejmuje się po przejściu badania endoskopowego. W trakcie badania lekarz wkłada do nosa cienką sondę z minikamerką i na monitorze widzi wnętrze nosa. Tomografia pozwala obejrzeć przegrodę nosową i zatoki, a także bada drożność nosa. Do dziurek nosa wkłada się rurki, które są połączone ze specjalnym aparatem. Kiedy pacjent oddycha, aparat rejestruje szybkość wdechów i wydechów. Plusem nowoczesnej korekty jest fakt, że nie jest konieczne zastosowania znieczulenia ogólnego. Używa się dożylnego środka znieczulającego i znieczulenia miejscowego. Następnie chirurg nacina i oddziela od przegrody nosowej błonę śluzową, po czym za pomocą lasera bądź noża harmonicznego wycina skrzywione fragmenty przegrody, szlifuje je, klei i zszywa. Na koniec zabiegu chirurg wkłada do obu dziurek opatrunki żelowo-fibrynowe, które rozpuszczą się w ciągu doby. Cały zabieg trwa około godziny. Po kilku dniach od prostowania przegrody osoba operowana może powrócić do codziennych obowiązków. Po drugim i piątym tygodniu od czasu operacji zalecana jest kontrola lekarska, podczas której lekarz za pomocą endoskopu bada nos, ocenia efekt po operacji i sprawdza czy nie doszło do infekcji nosowych. Koszt operacji waha się od 4 do 5 tysięcy złotych. NFZ nie finansuje plastyki przegrody nosa.