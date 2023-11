1 z 7

Chociaż występ polskiej reprezentacji na Mundialu chyba nikt nie określiłby jako udany, nasi piłkarze nie wydają się przejmować porażką. Wręcz przeciwnie: po powrocie z Rosji część z nich postanowiła wybrać się na wakacje.

Jednym z piłkarzy, którzy odpoczywają po mistrzostwach jest Grzegorz Krychowiak, który wraz z partnerką Celią Jaunat wybrał się na urlop do Miami. Para – co wiemy dzięki hojnej relacji Celii za pośrednictwem Instastory – zatrzymała się w hotelu rodziny Versace, Villa Casa Casuarina, o którym pisaliśmy dla was już parę miesięcy temu.

