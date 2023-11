Małgorzata Kożuchowska jest jedną z najbardziej stylowych gwiazd w Polsce. Można nawet śmiało powiedzieć, że jest ikoną stylu polskiego show-biznesu. Zawsze elegancka i z klasą. Jej stylizacje budzą podziw mediów oraz fanów. Ostatnio gwiazda wrzuciła na swój Instagram przepiękne zdjęcie w bardzo oryginalnej stylizacji, która nas zachwyciła. Naszą uwagę przyciągnęły niesamowite dodatki, które tego lata robią największą furorę! Jeśli chcecie się zainspirować zobaczcie, co to za marki i gdzie je kupić!

Reklama

Małgorzata Kożuchowska z najmodniejszymi dodatkami sezonu!

Małgorzatę Kożuchowską wszyscy znamy z roli Hanki Mostowiak w serialu „ M jak miłość", która zapewniła jej ogromną popularność. Jej wyjścia na czerwony dywan są zawsze szeroko komentowane przez prasę i wcale nas to dziwi - jest jedną z niewielu gwiazd w Polsce, które ani razu nie zaliczyły modowej wpadki! Jej wszystkie "looki" są starannie przemyślane i dobrane odpowiednio do okazji. Suknie od najlepszych projektantów na jej zgrabnej figurze prezentują się po prostu perfekcyjnie. Aktorka kocha również luksusowe dodatki, ale bardzo chętnie stawia także na polskie marki. Gwiazda kocha elegancję z nutką nonszalancji, a jej styl i fryzurę próbuje naśladować miliony Polek.

Zobaczcie jej nowy look!

Styl Małgorzaty Kożuchowskiej po prostu zachwyca! Tym razem postawiła na klasykę w biało-czarnym kolorze: bluzka we wzorek szachownicy połączyła z bardzo ciekawą w formie asymetryczną spódnica midi. Wszystko niby proste, ale jednak dodatki w postaci kapelusza, klapek i oryginalnej torebki nadają całości charakteru! Zobaczcie skąd pochodzą te najmodniejsze w sezonie letnim 2018 /2019 akcesoria!

Mat. prasowe

Klapki z puszkiem z marabuta kupicie w polskiej znanej marce Le Petit Trou, a kosztują 460 zł. Trzeba dodać, że w tym oraz nadchodzącym sezonie wszelkie obszycia ubrań i butów piórkami to prawdziwy hit!

Mat. prasowe

Słomkowy kapelusz to podstawa letnich stylizacji wśród prawdziwych fashionistek. Nie dość, że chroni przed słoncem, to dodaje prawdziwego sznytu każdej stylizacji. Ten, który wybrała Małgosia, to projekt polskiej marki Paris+Hendzel, a zapłacicie za niego ok. 200 zł.

Mat. prasowe

Torebka-wiaderko luksusowej marki Staud to prawdziwa it-bag sezonu! Kosztuje 1995 zł, ale aktualnie jest przeceniona i kupicie ją za 1197 zł. Wiele gwiazd ma również ten model w innym kolorze.

Jak wam się podoba letnia stylizacja Małgorzaty Kożuchowskiej?