Małgorzata Kożuchowska w 2014 roku po raz pierwszy została mamą. Na świecie pojawił się jej ukochany synek Jan Franciszek, którego tatą jest dziennikarz, Bartłomiej Wróblewski. Aktorka stara się jednak chronić swoje dziecko przed blaskiem fleszy. W przeciwieństwie do niektórych koleżanek nie zdecydowała się na żadną rodzinną okładkę. Na próżno też szukać zdjęć Jasia na Instagramie gwiazdy.

Wygląda jednak na to, że Małgorzata Kożuchowska postanowiła zrobić wyjątek. Aktorka pokazała bowiem na Instagramie piękne zdjęcie Jana z wakacji. Chłopiec rośnie jak na drożdżach. Zobaczcie sami!

Małgorzata Kożuchowska pokazała na Instagramie zdjęcie syna

Małgorzata Kożuchowska to zapracowana gwiazda. Aktorka występuje w filmach i serialach. Niebawem zobaczymy ją między innymi w "Procederze" w reżyserii Michała Węgrzyna. Film opowiada o losach rapera Chady, który zmarł w dziwnych okolicznościach w 2018 roku.

Małgorzata Kożuchowska uznała, że pora zrobić sobie małe wakacje. Oczywiście swój urlop spędza w towarzystwie najbliższych, w tym również synka. Jaś w październiku skończy 5 lat. Aktorka do tej pory prawie w ogóle nie pokazywała synka. Teraz jednak zrobiła wyjątek. Na jej Instagramie pojawiło się piękne zdjęcie Jasia na tle błękitnej i przejrzystej wody.

Na jej profilu pojawiły się także inne zdjęcie z tego bajkowego zakątka świata, gdzie odpoczywa Małgorzata Kożuchowska. Niestety, gwiazda "Rodzinki.pl" nie zdradziła, gdzie dokładnie zaszyła się wraz z rodziną. Jedno jest pewne - te wakacje upływają im w naprawdę cudownej, sielskiej atmosferze. Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Małgorzata Kożuchowska nawet na wakacjach prezentuje się bardzo stylowo! Ten kapelusz to prawdziwy must have!

