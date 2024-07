1 z 6

Małgorzata Kożuchowska to jedna z polskich gwiazd, która wzięła udział w dużej akcji "Biblia Audio Superpordukcja". Małgorzata Kożuchowska, Piotr Fronczewski, Mikołaj Roznerski, Krystyna Janda, Radosław Pazura, Jarosław Boberek, Jerzy Trela, Wojciech Malajkat czy Stanisław Soyka nagrali razem fragmenty Biblii, a w poniedziałek w "Złotych Tarasach" czytali je na żywo.

Małgorzata Kożuchowska wzięła również udział w czytaniu Biblii na żywo. Jak się ubrała na tę okazję? Aktorka postawiła na skromne połączenie: biała koszula zapinana pod szyję, czarna opięta spódnica, biała torebka. Oryginalne w jej stylizacji były zdecydowanie czarne wiązane sandałki. To co również zwróciło naszą uwagę, to czarny stanik, który był delikatnie widoczny - przebijał się przez lekko prześwitujący materiał białej bluzki. Taka drobnostka, a dodała pazura całej stylizacji! Brawo!

Jak wam się podoba w takim wydaniu? Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii i zagłosujcie w sondzie.

