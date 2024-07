2 z 11

Dakota Fanning na spacer po Nowym Jorku wybrała się w koszulowej sukience marki Reformation (ok. 850 zł). Gwiazda dobrała do niej zamszową, miękką kopertówkę Mansur Gavriel (ok. 2700 zł) i okulary przeciwsłoneczne Krewe Du Optic za 1069 zł. Niewymuszony luz w takim wydaniu prezentował się bosko!