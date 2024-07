Kosmetyki hipoalergiczne nie zawierają alergenów (środków odpowiedzialnych za reakcje alergiczne). Można kupić je w aptece lub przygotować samemu w domu. Tego typu produkty oznaczone są jako przeznaczone do skóry wrażliwej lub alergicznej.

Kosmetyki hipoalergiczne

Alergicy powinni używać kosmetyków na bazie naturalnych składników, które nie podrażniają skóry. Najbezpieczniejszą opcją jest kupowanie ich w aptece. Na opakowaniu kosmetyków powinna znajdować się informacja o tym, że są to preparaty hipoalergiczne. Oznacza to, że były one testowane na osobach o skórze skłonnej do podrażnień. Takie kosmetyki zwykle nie zawierają konserwantów i środków zapachowych. W swoim składzie mają one naturalne ekstrakty o właściwościach łagodzących i natłuszczających, pozyskiwane z pszenicy, lnu, aloesu, kokosu, bawełny, awokado, słodkich migdałów, nagietka i wiesiołka.

Kosmetyki do makijażu dla alergików

Osoby ze skłonnością do alergii szczególnie źle reagują na drogeryjne tusze do rzęs. Ten typ kosmetyku podrażnia oczy i może doprowadzić do zapalenia spojówek. Również podkłady mogą wywołać reakcję alergiczną. Przejawia się ona plamami, zaczerwienieniem i nadmiernym złuszczaniem naskórka. W takim przypadku warto sięgnąć po tusze do rzęs i podkłady, cienie do powiek, kredki do oczu i pomadki do ust z aptecznej półki. Tego typu produkty testowane są okulistycznie i dermatologiczne. Można również rozważyć opcję z makijażem permanentnym lub przedłużeniem rzęs.

Kosmetyki przeznaczone dla skóry atopowej

Osoby z atopowym zapaleniem skóry (AZS) są szczególnie narażone na reakcje alergiczne. Aby zmniejszyć ryzyko podrażnień, osoby te powinny używać kosmetyków specjalistycznych – głęboko nawilżających i natłuszczających skórę. Wśród tego typu preparatów znajdują się m.in.: Physiogel, Emolium, Oilatum, Oillan Pomocne są także kremy zawierające glikokortykosteroidy.

Domowe kosmetyki naturalne

Osoby, które mają skórę wrażliwą i skłonną do podrażnień, większość kosmetyków mogą wykonać w domu. Bazą do tych preparatów są produkty spożywcze oraz naturalne oleje roślinne. Nawilżający krem antyalergiczny można wykonać z oleju jojoba, wody destylowanej, ekstraktu z malin lub brzoskwiń. Z kolei z masła kakaowego, oleju ze słodkich migdałów, witaminy E i olejku eterycznego można zrobić domowy balsam do ust.