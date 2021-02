Oto 6 kosmetycznych hitów lutego, dla których stracisz głowę

Koniec lutego to idealny moment na podsumowanie kosmetycznych hitów tego miesiąca. Przedstawiamy 6 naszych ulubionych kosmetyków, na których punkcie wręcz oszaleliśmy. Nowy fluid matujący z olejem konopnym, aloesowy żel pod prysznic z dodatkiem arbuza lub prawdziwa bomba odżywcza dla twoich włosów w postaci kapsułek. Poznaj nasze hity!

1. Fluid matujący Perfecta Pure Nature (99% składników pochodzenia naturalnego, olej konopny, tubka z eko plastiku z trzciny cukrowej). Cena to 24,99 zł za opakowanie.

2. Balsamy Perfecta Planet Essence to nasza kolejna perełka! Balsamy mają w sobie 97% składników pochodzenia naturalnego, do tego wzbogacone są ciekawymi, naturalnymi ekstraktami. Spróbujcie koniecznie tego z olejem sojowym! Cena to 21,90 zł za opakowanie.

3. Yumi żel wielofunkcyjny to prawdziwa nowość! Ma w sobie 99% składników pochodzenia naturalnego, 99% soku z liści aloesu, 100% wegański, nie jest testowany na zwierzętach i produkowany w Polsce! Można stosować go do twarzy, ciała i włosów - ma milion zastosowań! Cena to 24,99 zł za 200 ml.

4. Yumi żel do mycia ciała o zapachu arbuzowym. Żele pod prysznic i balsamy YUMI są dostępne w pięciu wariantach zapachowych: aloesowym, ananasowym, borówkowym, arbuzowym i winogronowym. Ich pobudzający aromat i przyjemna konsystencja zmienią codzienny prysznic w zmysłowy rytuał, zgodnie z filozofią marki YUMI, która zachęca do „osiędbania”! Cena to 13,99 zł za opakowanie.

5. Nowość od Anwen - kuracja proteinowa w ampułkach to prawdziwa odżywcza bomba dla Twoich włosów, która przywróci im naturalny blask i wzmocni je po same końce. Cena to 49,99 zł za opakowanie (4 x 8 ml).

6. Jeśli nie zadowala cię wygląd twoich włosów, wypróbuj jeden z trzech toników japońskiej marki Kaminomoto, która już od ponad 100 lat specjalizuje się w produkcji naturalnych produktów do włosów. Receptury ustalane są w zgodzie z zasadami starożytnej medycyny Kampo praktykowanej w Japonii od ponad 1500 lat. W zależności od problemu, z którym się borykasz, sięgnij po: