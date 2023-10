Czy niecały miesiąc wystarczy, żeby skóra wizualnie odmłodniała o kilka lat? Są o tym przekonane kobiety, które miały okazję wypróbować gorącą nowość od Samarité, najbardziej zaawansowany technologicznie produkt w całej gamie kosmetyków marki. Divine Secret Serum to supermocne uderzenie we wszystkie oznaki starzenia się skóry: zmarszczki, bruzdy, nierówny koloryt i przebarwienia.

Divine Secret Serum nie jest jednak przeznaczone tylko i wyłącznie do pielęgnacji cery dojrzałej. Produkty Samarité mają przede wszystkim stymulować naturalne procesy naprawcze, sprzyjając regeneracji skóry trądzikowej, a także cery przesuszonej, ze skłonnością do podrażnień. Ich uniwersalny dopracowany skład wpisuje się w potrzeby zarówno kobiet i mężczyzn w różnym wieku. Młoda cera błyskawicznie wygładza się i napina, starsza – wyraźnie odzyskuje jędrność jak po liftingu.

Divine Secret Serum – efekty stosowania

W czasie badań nad skutecznością Divine Secret Serum aż 80 proc. kobiet zgłosiło, że różnicę zauważyły już po pierwszym użyciu! Pełna kuracja to co najmniej 28 dni codziennego stosowania, a efekty są spektakularne. Aż 90 proc. testujących oceniło, że ich skóra wygląda znacznie młodziej, 83 proc. zauważyło zmniejszenie wiotkości skóry, a 70 proc. – zniwelowanie zmarszczek mimicznych. Wyrównanie kolorytu cery i efekt „wypoczętej skóry” zachwyciło z kolei aż 93 proc. testerek.

Tak szybkie efekty są możliwe dzięki zastosowaniu wysokoskoncentrowanej formuły, pozbawionej zapychających olejów i opartej aż o 61 substancji aktywnych. Nowość od Samarité zawiera m. in. 9 redukujących różne rodzaje zmarszczek peptydów, 3 formy głęboko nawilżającego kwasu hialuronowego oraz liczne antyoksydanty, m. in. witaminy C, B9 i B3 (tzw. niacynamid, sekretną broń skóry niwelującą zarówno trądzik, jak i oznaki starzenia).

mat. prasowe Samarité

Maksymalistyczne składy, minimalistyczne podejście

Aż 92 proc. składników serum to naturalne substancje, a 8 proc. - biotechnologicznie zaawansowane składniki aktywne. W ten sposób Samarité łączy innowacje technologiczne z tradycją i pradawną wiedzą o bogactwie leczniczych roślin. Formuła serum zawiera aż 34 dobroczynne zioła, stosowane w medycynie i kosmetyce od wieków.

Zastanawiacie się, po co tworzyć kosmetyk tak przepełniony substancjami aktywnymi, że więcej by się po prostu nie zmieściło? Samarité idzie pod prąd – zamiast promować niezliczone kosmetyki, z których każdy opiera się na innym modnym składniku, oferuje wszystko, czego pragnie skóra w jednej magicznej buteleczce. Portfolio marki składało się dotąd tylko z trzech produktów, teraz dołącza do niego perfekcyjne serum.

mat. prasowe Samarité

Jak używać odmładzającego serum Samarité?

Aby w pełni cieszyć się wyraźnym odmłodzeniem skóry, należy aplikować serum Divine Secret raz lub dwa razy dziennie. Może być stosowane jako samodzielny kosmetyk anti-age, pod krem lub pod makijaż. Wystarczy jedna pipetka – w końcu Divine Secret jest bardzo mocno skoncentrowane!

Działanie serum możesz wzmocnić, łącząc je z innymi kosmetykami Samarité, np. Divine Elixir (pierwszym etapem pielęgnacji) lub kremem Divine Elixir, również bogatym w poskramiający wolne rodniki niacynamid. Nie należy za to łączyć Divine Secret Serum z kosmetykami o oleistej konsystencji.

Divine Secret Serum – opinie influencerek

Jako jedne z pierwszych, efekty stosowania kuracji nowym serum Samarité miały okazję zaobserwować influencerki beauty. Social media to naturalne środowisko dla kosmetyków marki. Samarité bazuje na bezpośredniej komunikacji z klientkami, oferuje porady ekspertów online. Z kolei fanki kosmetyków Samarité chętnie polecają je koleżankom i obserwatorkom, a także dzielą się spektakularnymi efektami ich działania.

