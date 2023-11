Makijaż oczy aegyo sal to trend w makijażu, który zapoczątkowały młode Koreanki. Make up polega na imitacji worków pod oczami za pomocą kolorowych kosmetyków lub specjalnej naklejki. Naturalne zmarszczenia pod okiem, które powstają w czasie uśmiechania się, według Koreanek są bardzo kobiecie i dodają uroku.

Koreańskie trendy w makijażu charakteryzują się dużą oryginalnością. Jednym ze sposobów malowania się, który zapoczątkowały młode Koreanki, był puppy eyes, czyli psia kreska na oku, która idealnie podkreślała ich skośne oczy i zyskała zwolenniczki również w Europie. Makijaż oka polega na przedłużeniu kącika dolnej powieki eyelinerem lub kredką, kierując się w dół, a nie jak w przypadku, np. smoky eyes - w górę.

Makijaż oczu aegyo sal - na czym polega?

Większość kobiet szuka sposobu na to, jak pozbyć się worków pod oczami, kiedy Koreanki narzuciły nowy trend w makijażu. Aegyo sal w dosłownym tłumaczeniu oznacza “śmiejące się oko”. Według Koreanek makijaż twarzy imitujący worki pod oczami powstałe w czasie uśmiechania się nadaje twarzy bardziej dziewczęcego i przyjaznego wyglądu.

Makijaż aegyo sal można wykonać, przyklejając pod oczy specjalne naklejki, które imitują naturalny dolny fałd skóry. Aegyo sal wykonuje się również za pomocą cieni do powiek w odcieniach brązu lub beżu, a także korektora. Przydatne akcesoria do makijażu to: skośny pędzel szkicowania worków pod oczami oraz z miękkim włosiem przeznaczony do rozcierania granic między kolorami cienia.

Koreański makijaż aegyo sal, krok po kroku

Koreanki twierdzą, że wałeczki pod oczami, nadają twarzy świeżości, naturalnego uroku oraz bardziej dziewczęcy wygląd. Mieszkankom Azji makijaż aegyo sal kojarzy się z roześmianą twarzą, niewinnym spojrzeniem i radością.

Uśmiechnij się. W czasie uśmiechu pod okiem wytwarza się naturalny fałd skóry, który wyznaczy granicę nakładania cienia.

Cienkim pędzlem obrysuj worki pod oczami, używając do tego cienia w odcieniu jasnego brązu lub ciemnego beżu.

Obrysowany fałd skóry wypełnij beżowym cieniem.

Podkreśl dolną linie wrzęs tym samym cieniem, co do obrysowywania fałdu.

Miękkim pędzlem rozetrzyj delikatnie granice między kolorami, aby uzyskać efekt naturalnego makijażu.

W miejsce tworzenia się naturalnych cieni pod oczami użyj rozświetlającego korektora.

Makijaż utrwal sypkim, transparentnym pudrem

Gotowe!