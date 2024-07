Makijaż puppy eyes to malowanie kreski na oku, kierując ją delikatnie w dół na zewnętrznym kąciku. Daje to uroczy efekt dużego i zaokrąglonego oka. Dopełnieniem makijażu jest nałożenie różu na policzki i rozświetlenie wewnętrznego kącika jasnym, świetlistym cieniem do powiek.

Moda na puppy eyes pojawiła się w Korei. Psia kreska malowana do dołu rewelacyjnie podkreśla skośne oczy Koreanek, ale przypadła również do gustu paniom zamieszkującym Europę.

Puppy eyes make up – na czym polega?

Koreański makijaż oczu – puppy eyes – polega na optycznym przesunięciu kącika dolnej powieki za pomocą kredki lub eyelinera. Kreska na oku jest wydłużona delikatnie w dół, a nie jak w makijażu smoky eyes – w górę. Make up powoduje, że oko optycznie powiększa się, a spojrzenie nabiera okrągłego kształtu. Psia kreska to makijaż, który można nosić na co dzień. W wersji wieczorowej zewnętrzne kąciki oczu wystarczy podkreślić ciemnym cieniem do powiek, np. w odcieniu czerni, grafitu lub szarości. Wewnętrzną część oka można rozświetlić jasnym, perłowym kolorem, a na łuk brwiowy nałożyć rozświetlacz. Dopełnieniem makijażu będzie nałożenie różu na policzki.

Puppy eyes – makijaż krok po kroku

Do malowania oczu w stylu puppy eyes przyda się miękka czarna kredka lub eyeliner. Aby makijaż był trwały i wyglądał świeżo, należy użyć również korektora, fluidu, pudru w kamieniu i jasnego cienia do powiek, np. w kolorze beżu lub białym. Dopełnieniem make up'u będzie róż do policzków i rozświetlacz na łuk brwiowy.

Oczyść dokładnie twarz z resztek makijażu, np. płynem micelarnym.

Przetrzyj skórę tonikiem i nałóż delikatny krem nawilżający.

i nałóż delikatny krem nawilżający. W okolice oczu, na czubek nosa, czoło i brodę wklep korektor.

Nałóż podkład do twarzy, dobrany odpowiednio do odcienia cery.

Utrwal makijaż sypkim pudrem.

Jasnobrązowym cieniem podkreśl kształt brwi.

Na całą powiekę ruchomą nałóż jasny cień do powiek.

Zewnętrzne kąciki oczu i dolną powiekę podkreśl ciemniejszym cieniem, np. brzoskwiniowym, szarym lub jasnobrązowym.

Malowanie kreski zacznij od górnej powieki .

. Podkreśl linię tuż nad rzęsami i kieruj się w dół zewnętrznego kącika oka.

Poprowadź kreskę na dolnej powiece i połącz ją z górną.

Po czarnej linii rozetrzyj czekoladowy lub czarny cień , aby nadać spojrzeniu głębi.

, aby nadać spojrzeniu głębi. Wewnętrzny kącik oka podkreśl jasnym perłowym cieniem.

Pod łuk brwiowy nałóż rozświetlacz, a na policzki – róż.

Podkreśl usta delikatnym błyszczykiem lub pomadką.

Gotowe!