Wyprzedaże wciąż trwają! Właśnie teraz jest najlepszy czas, by kupić modne ubrania i dodatki w naprawdę niskich cenach. Obecnie ceny na wyprzedażach sięgają nawet -70 proc! Paulina Sykut doskonale zdaje sobie z tego sprawę i ostatnio wybrała się na zakupy. I to udane! Gwiazda zaprezentowała się w supermodnym kombinezonie, który teraz znajdziecie na wyprzedaży w dużo niższej cenie! Zobaczcie poniżej, gdzie i za ile Paulina Sykut kupiła swój kombinezon.

Paulina Sykut w modnym kombinezonie

Paulina Sykut pokazała na swoim profilu na Instagramie nowe zdjęcia, na których prezentuje na sobie modny kombinezon we wzory. Jest on dosyć luźny, ma nogawki 3/4 i pasek w talii, a także dekolt w kształcie litery "V", czyli najkorzystniejszy dla wszystkich biustów!

Kombinezony już od dawna są doskonałą alternatywą dla sukienek i w prosty sposób pozwalają tworzyć modne stylizacje bez większego wysiłku. Wystarczy wybrać odpowiedni fason i kolor swojego kombinezonu, by zachwycać wyglądem i to w każdych okolicznościach. Kombinezony sprawdzają się bowiem zarówno do pracy, jak i na imprezy do klubu czy nawet na wesela. Wszystko zależy oczywiście od fasonu i dodatków, na jakie się zdecydujemy.

Paulina Sykut wybrała letni model kombinezonu, który nadaje się na co dzień i do pracy. Choć delikatnie odsłania plecy, to jednak nie pokazuje dużo nagiego ciała. Kombinezon ma drobny wzorek i dominujący czerwony kolor. Można go łączyć zarówno z eleganckimi, jak i sportowymi dodatkami. Świetnie będzie wyglądać w połączeniu z oversize'ową marynarką i snekaersami, a także klasyczną ramoneską i szpilkami. Będzie również pasować do dżinsowej katany i tenisówek.

Jednym słowem kombinezon wybrany przez Paulinę Sykut jest niezwykle uniwersalny. Najważniejsze jest jednak to, że można go kupić w Zarze i to za jedyne 59,90 złotych! Kombinezon został przeceniony ze 199 złotych. Skusicie się?

Kombinezon Pauliny Sykut jest na wyprzedaży w Zarze

