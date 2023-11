Dla wielu kobiet legginsy stanowią najwygodniejszy element garderoby. Największą popularnością, ze względu na swoją uniwersalność, cieszy się model w czarnym kolorze. Swoją stylizację można urozmaicić, wybierając legginsy kolorowe lub ze wzorami, np. azteckimi. Należy przy tym pamiętać, żeby mocny akcent na dole zestawić ze stonowaną górą.

Legginsy są dopasowanymi do ciała getrami, które z odzieży sportowej stały się elementem mody casualowej. Najczęściej wykonane są z mieszanki nylonu i lycry, niekiedy również z bawełny lub ze skóry. Szczególnym typem legginsów są tzw. jegginsy, które z wyglądu przypominają spodnie dżinsowe.

Kolorowe legginsy na co dzień

Podstawową zaletą legginsów jest wygoda, która związana jest z tym, że przylegają one bezpośrednio do ciała. Największą popularnością wśród kobiet cieszy się model w kolorze czarnym. Jest on bardzo bezpieczny – można zestawiać go praktycznie ze wszystkim. Jednakże w ofercie wielu sieciówek pojawiają się również kolorowe legginsy. Dzięki nim można urozmaicić swoją stylizację casualową. Warto zainteresować się również legginsami we wzory, np. haftowane kwiaty. Przy tworzeniu stylizacji z tego typu legginsami należy pamiętać o tym, żeby zestawiać je z tonowaną górą, najlepiej w jednolitym kolorze. Nie zaleca się wybierać bluzki lub tuniki o takim samym tonie kolorystycznym co legginsy.

Kolorowe legginsy w wersji sportowej

Kolorowe legginsy są polecane dla kobiet, które chcą być modne na siłowni. Obecnie marki produkujące odzież sportową prześcigają się w wypuszczaniu na rynek coraz to nowszych modeli legginsów. Wśród modeli, które zwracają uwagę, warto wyróżnić legginsy z nieregularnymi i różnokolorowymi wzorami. Ciekawą opcją są również legginsy z motywem wodnym, zwierzęcym lub kwiatowym. Warto przy tym pamiętać, że odzież sportowa powinna być przede wszystkim wygodna i niekrępująca ruchów. Dodatkowo do biegania można postawić na legginsy termoaktywne. Kolorowe getry sportowe można zestawiać z bluzą do kompletu lub – podobnie jak w przypadku stylizacji casualowych – z topem o stonowanym kolorze.