Małgorzata Socha niedawno wróciła na salony po narodzinach swojego trzeciego dziecka. Gwiazda do tej pory wybierała zazwyczaj eleganckie i bardzo kobiece stylizacje, jednak od jakiegoś czasu aktorka pozwala sobie na więcej luzu w codziennych zestawach. Trudno się dziwić, w końcu jako młoda mama ceni sobie przede wszystkim wygodę! Ostatnio zaskoczyła casualową stylizacją z bluzą w roli głównej! Postanowiliśmy znaleźć dla Was podobne modele z sieciówek już od 49 zł!

Do czego nosić bluzę?

Bluzy jeszcze niedawno były jedynie elementem sportowego stroju, raczej nie zakładaliśmy ich do eleganckich spódnic czy na wieczorne wyjścia. Teraz wszystko się zmieniło! Bluzy wróciły do łask i nosimy je praktycznie wszędzie. Bluzę możemy założyć do jeansów i botków - to zdecydowanie najbezpieczniejsze połączenie, które doskonale sprawdzi się na co dzień. Ale ten element garderoby doskonale komponuje się również z plisowanymi lub skórzanymi spódnicami, szerokimi spodniami albo może być założony na sukienkę. Co więcej wybór bluz w sieciówkach jest ogromny, dzięki temu każda kobieta znajdzie coś dla siebie.

Jakie bluzy są modne w tym sezonie?

W tym sezonie do wyboru mamy bluzy jednokolorowe, z modnym zwierzęcym motywem, z kwiatami, frędzlami czy kolorowymi nadrukami. Jeśli chodzi o krój, zdecydowanie królują dwa modele: tzw. kangurki czyli szerokie, dłuższe bluzy lub ich przeciwieństwo czyli krótkie, oversizowe modele bez ściągacza na dole.

Mamy dla Was przegląd modnych bluz w stylu Małgorzaty Sochy. Ich ceny zaczynają się od 49 zł! Jest w czym wybierać. Zobaczcie sami!

Małgorzata Socha w drodze do studia TVN