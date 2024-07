Ola Ciupa zaprojektowała własną linię ubrań! Niedawno Słowianka została twarzą popularnej marki odzieżowej, a my mamy dla Was zdjęcia pierwszej kolekcji gwiazdy dla marki Wearlike! Projektami Ciupy zachwycony jest znany stylista, Daniel Jacob Dali:

Z ogromną niecierpliwość czekałem na pojawienie się projektów Oli Ciupy. Lubię bardzo młode i kreatywne osoby, bo zawsze stawiają na oryginalność i właśnie takie są projekty Oli. Bardzo oryginalne, przykuwające uwagę, z pazurem. Króluje szyfon, jedwab, modny luźny krój. Metaliczne kolory dodają światła projektom i są idealne dla dziewczyn, które chcą się wyróżniać. Kamizelka oraz futro to dla mnie wielkie wow. Uwielbiam taki styl! Nie ma nic lepszego na chłodniejsze wieczory tej jesieni. Długo się przypatrywałem projektowi body. Po prostu rewelacja. Podkreśla idealnie kobiecość oraz nadaje sylwetce idealne kształty. Zaprezentowane zdjęcia mają w sobie to coś, co powoduje, że chce się na nie patrzeć w nieskończoność. Gratulacje! I oczywiście polecam Wam gorąco zakup tak fajnych ciuchów.