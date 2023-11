1 z 5

Serena Williams – poza byciem niepokonaną – słynie z dobrego stylu, zarówno na korcie jak i poza nim. W przeszłości legenda tenisa wystąpiła w wielu pamiętnych stylizacjach – na przykład w czarnym kombinezonie na turnieju French Open w maju czy śnieżnobiałej plisowanej spódnicy na lipcowym Wimbledonie.

Wkrótce Serenę czeka powrót na US Open, na którym sportsmenka zawalczy o swój 24. Wielki Szlem. A o zaprojektowanie swojego stroju na nadchodzący turniej Williams poprosiła nikogo innego jak kultowego projektanta marek Off-White i Louis Vuitton, Virgila Abloha. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć.

