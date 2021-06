KONKURS! Te gwiazdy zaszalały z kolorem włosów!

Kerarice to aktywny surowiec wykorzystywany w kosmetykach przeznaczonych do pielęgnacji włosów narażonych na słońce. Ekstrakt z ryżu chroni kosmyki przed blaknięciem, a także zapobiega degradacji włókien włosa w wyniku szkodliwego działania promieni UV. Kerarice to roślinny surowiec, który w kosmetyce najczęściej wykorzystywany jest do tworzenia ochronnych preparatów na włosy, takich jak: szampony, odżywki i mgiełki . Kosmetyk chroni strukturę kosmyków przed szkodliwym działaniem słońca. Kerarice można kupić w postaci olejku za pośrednictwem internetowych sklepów sprzedających półprodukty kosmetyczne. Kerarice - co to jest i co zawiera? Kerarice to aktywny surowiec roślinny, pozyskiwany z ryżu. Produkt został zaprojektowany po to, aby zapewnić włosom kompleksową ochronę przed szkodliwym wpływem promieniowania UV , a jednocześnie zapobiegać blaknięciu ich koloru od słońca. Kerarice zawiera w sobie również inne cenne dla kondycji włosów składniki, takie jak: Kwas fitowy - to silny antyoksydant, zawarty naturalnie w ziarnach ryżu. Substancja przeciwdziała wolnym rodnikom oraz metalom ciężkim, które prowadzą do utleniania się lipidów. Kwas fitowy chroni kolor włosów przed blaknięciem pod wpływem słońca, a także innych czynników, np.: chlorowanej wody, soli morskiej . Peptydy - regenerują uszkodzenia włosa oraz poprawiają ich kondycję, pozostawiając na ich powierzchni warstwę ochronną. Amylopektyna - chroni przed utratą wilgoci, zapewniając włosom gładkość, sprężystość i miękkość. Kerarice - jak działa na włosy? Podstawowym zadaniem aktywnego surowca roślinnego jest ochrona włókien włosów, a także ich koloru przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego ,...