Niepokojąca, inspirująca, stanowcza – taka była Frida Kahlo i taka jest sztuka, którą nam zostawiła. 67 lat po swojej śmierci, meksykańska malarka jest jeszcze mocniej obecna w kulturze świata niż była za życia.

Zachwycająco czyste barwy i wyraziste wzory, to znak rozpoznawczy obrazów Fridy. Jest jednak w nich coś więcej, co sprawia, że naprawdę poruszają do głębi. To siła kobiety, która patrzy na widza spod grubych i zrośniętych brwi. To jej niezwykła determinacja w walce z własnym cierpieniem i konwenansami patriarchalnego społeczeństwa w pierwszej połowie XX wieku. Frida w bezkompromisowy sposób opowiadała obrazami o wszystkim, co ją bolało.

W dzieciństwie przechorowała polio. Choroba zniekształciła jej ciało i Frida już wtedy miała kłopoty z chodzeniem. Ale los zgotował jej jeszcze większe trudności. Jako nastolatka jechała tramwajem, który zderzył się z autobusem. Dziewczyna była jedną z najbardziej poszkodowanych ofiar wypadku. Ilości złamań trudno się nawet doliczyć, a kilkadziesiąt operacji, które przeszła później, niewiele jej pomogły.

Po wypadku, unieruchomiona w łóżku, zaczęła malować. Obrazy miały potężny ładunek ekspresji, bez tajemnic opowiadały o dojmującym bólu i krótkich chwilach radości. Każdy kolejny był następnym odcinkiem kroniki jej życia. Jest tu opowieść o chorobie, ale i o burzliwej miłości do Diega Riviery, fascynacja kobiecą seksualnością, jest podziw i zachwyt nad pięknem meksykańskiej przyrody i uznanie dla światowej rewolucji.

Dziś trudno w to uwierzyć, ale w czasach, gdy Frida żyła i tworzyła, nazywano ją głównie „żoną Diego Riviery”. Żyła w cieniu znanego męża. Mimo to już w 1939 roku jej obrazy zawisły w paryskim Luwrze, a magazyn Vogue wydrukował jej zdjęcie w artykule pod tytułem „Senoras of Mexico”. Wtedy kojarzyła się jednak wyłącznie z barwną egzotyką gorącego Meksyku i z ludową twórczością.

Jej obrazy już wtedy robiły wrażenie na artystach z Europy. Miro i Kandinsky wypowiadali się o nich z uznaniem. Jednak podczas paryskiej wystawy tylko francuski rząd kupił jeden obraz, który trafił do zbiorów Centrum Pompidou. Mogło więc skończyć się tym, że Frida na zawsze zostanie umieszczona w szufladce z ciekawymi ludowymi twórcami i w efekcie prawie zapomniana? Teoretycznie tak. Ale jej energetyczna twórczość obroniła się sama.

Czarne brwi, mocne spojrzenie, charakterystyczny wąsik, barwne stroje i mocna biżuteria inspirowały twórców z Europy i Ameryki. Podglądali ją między innymi dyktatorzy mody, tacy jak Jean Paul Gaultier, Rei Kawakubo, czy Dolce & Gabbana. Jednak cały świat naprawdę poznał Fridę Kahlo w 2002 roku, dzięki filmowi „Frida” w reżyserii Julie Taymor z doskonałą rolą Salmy Hayek. A jak już poznał, to od razu pokochał.

Na salony wkroczyły dziewczyny ubrane w odważne stroje i ozdobione wielką biżuterią, spoglądające śmiało spod grubych i wyraźnie podkreślonych brwi. Od niemal dwóch dekad zachwycamy się śmiałymi połączeniami czerwieni, zieleni, fuksji, błękitów, fioletów i żółci… Podziwiamy fantastyczne kwiaty, liście i zwierzęta. I tę twarz niezwykle silnej kobiety. Fenomen twórczości Fridy Kahlo kryje się właśni w jej niezwykłej energii.

Dla niektórych kolorowe motywy będą uroczym dodatkiem do zwykłej codzienności, dla innych wręcz manifestem wartości. Pewne jest, że lubimy tę energię i przynajmniej drobną jej część chcemy mieć zawsze przy sobie.

