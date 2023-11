1 z 4

A co to za słodziak z bujną blond czupryną ;) ? To oczywiście Klara Lewandowska, córka Ani i Roberta, która wyrasta na małą fashionistkę. Wszystko oczywiście dzięki Ani Lewandowskiej, która dba o to by Klara wyglądała zawsze stylowo, ale przy tym aby czuła się jak najbardziej swobodnie.

Ostania stylizacja Klary Lewandowskiej idealnie wpisuje się w założenia Ani. Klara zaprezentowała się na spacerze w czarnych wygodnych spodenkach, różowych cieplejszych butkach w stylu traperów oraz w najważniejszym elemencie tej stylizacji - czyli w różowej kurtce w biedronki. I to właśnie ta kurtka okazała się być najdroższa. Ile kosztowała? Gdzie można ją dostać? Wszystkiego dowiecie się z naszej galerii!

