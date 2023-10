Dla wielu z nas świat się zmienił, ale nastolatki doskonale się w nim odnajdują. Nawet w domu, w czterech ścianach, z daleka od wielkiego grona przyjaciół, rozwijają swoje pasje. Tak jak niezwykła dziewiętnastolatka, Kinga Sawczuk, którą w internecie obserwuje 5 milionów fanów! Ta znana i lubiana influencerka nie doniosłaby sukces, gdyby nie zdobycze współczesnej technologii, dzięki którym z każdego miejsca można się łączyć z całym światem.

Kinga Sawczuk - influencerka, tiktokerka, ambasadorka kampanii OPPO #LookForTheGood

Jeśli jeszcze nie znacie Kingi Sawczuk, to poznajcie ją bliżej. To uwielbiana przez miliony młodych ludzi Kompleksiara. Nastolatka zrobiła furorę dzięki swoim filmikom publikowanym na platformie TikTok, na Instagramie i na YouTube. Zajrzyjcie na jej profile, a nie pożałujecie. Z pewnością Kinga jest dziś jedną z najpopularniejszych polskich influencerek, co potwierdza przyznana jej Nagroda Nickelodeon. W zeszłym roku zdolna nastolatka zadebiutowała w filmie „#Jestem M. Misfit”, w tym roku wydała też książkę adresowaną do swoich rówieśników pod tytułem „Jak zaistnieć w necie i być sobą”.

Rozmawiamy z Kingą o jej pasjach i o tym, dlaczego wybrała smartfon OPPO i stała się ambasadorką kampanii OPPO #LookForTheGood.

Masz dopiero 19 lat, na Instagramie milion obserwatorów, a twojego TikToka śledzi aż 5 milionów osób! Czy spodziewałaś się takiego sukcesu?

Zupełnie szczerze na początku mojej przygody w social mediach nie miałam żadnych oczekiwań. Nie robiłam tego z myślą o popularności. Moim głównym motywatorem i tym, co mnie ekscytowało, było to, że w końcu miałam hobby, którego w latach dziecięcych i wczesno-nastoletnich długo nie mogłam odnaleźć. Podobał mi się ten wirtualny świat, a widząc, że obcym ludziom podobają się moje treści, naturalnie jeszcze bardziej się zaangażowałam.

Twoi obserwatorzy uwielbiają Cię za radość i optymizm. Jak to robisz, że jesteś zawsze pełna pozytywnej energii?

Nie jest to łatwe. Jak każdy człowiek miewam gorsze dni. Moim celem jest jednak to, żeby na twarzach widzów pojawiał się uśmiech. Nigdy nie chcę pogarszać im humorów, więc jeśli sama mam ciężki moment, raczej zdawkowo o tym wspominam. Generalnie każdego dnia staram się szukać nawet drobnych rzeczy, które mogą wnieść coś pozytywnego.

Rok 2020 był dla wielu z nas trudny – pandemia i izolacja nie wpływa dobrze na psychikę. Jak Ty poradziłaś sobie w tej sytuacji?

W marcu było mi ciężko. Nagle musiałam przestać spotykać się z kimkolwiek oprócz rodziny. Nie mogłam do końca tego zrozumieć, na początku problem choroby wydawał się odległy. Dopiero z czasem zrozumiałam, jak poważna jest to sprawa.

Teraz już trochę się przyzwyczaiłam do sytuacji. Istotne jest dla mnie, by każdego dnia, chociaż na chwilę wyjść na świeże powietrze, nawet sama. To pomaga mi złapać świeżość umysłu.

Co dobrego wydarzyło się w Twoim życiu w tym roku?

Myślę, że rzeczą najważniejszą było pojawienie się kotka Williama. Ta istotka wniosła dużo szczęścia do mojego życia i pomaga mi się podnieść, kiedy czuję się samotna. Wiliam jest również bardzo śmieszny, więc poprawia mi humor. W tym roku wydałam również swoją książkę „Jak zaistnieć w necie i być sobą”, w co nadal ciężko mi uwierzyć. Przy tej okazji miałam szansę udzielać wielu wywiadów, co wcześniej nie było dla mnie aż tak częstym wydarzeniem, ale spodobało mi się. Ten rok to również zwiększenie mojego zaangażowania w tematy ekologiczne, co pokazuję na vlogu Eco Studio, gdzie razem z kolegą Kubą opowiadamy o poprawnym obchodzeniu się z elektro odpadami.

Jak czułaś się podczas wywiadu, który przeprowadził z tobą Marcin Prokop?

Na pewno czułam się zaszczycona, ponieważ pan Marcin to bardzo doświadczony dziennikarz, którego znam z ekranu telewizji od lat. W studiu panowała również szczególna atmosfera. Oprócz mnie w akcji brało udział jeszcze kilka osób, wywiady były szczere i czuć było w każdym pozytywną nostalgię. Ogólnie było to naprawdę cudowne doświadczenie.

Twoim najważniejszym narzędziem pracy jest smartfon. To właśnie nim nagrywasz relacje na Instagrama, robisz piękne zdjęcia i jesteś w stałym kontakcie z fanami. Czy zdradzisz nam, jaki model smartfona używasz i dlaczego właśnie ten?

Aby podnieść wydajność pracy, używam dwóch smartfonów. Jest to szczególnie przydatne kiedy robię relacje live, ponieważ wtedy na jednym urządzeniu czytam czat z widzami, a drugie służy mi jako kamera. Zdarza się również, że aby coś wytłumaczyć, muszę jednym telefonem nagrać ekran drugiego. Jednym z moich smartfonów jest Oppo Reno4 Pro 5G. Dlaczego właśnie ten? W pracy influencera smartfon musi płynnie funkcjonować, mieć duży i wyrazisty ekran, możliwie najlepszy aparat i stabilne, szybkie łącze z Internetem. W przypadku OPPO wszystkie te warunki są spełnione powyżej moich oczekiwań, więc wybór był prosty.

Jaką masz radę dla osób, które chciałyby osiągnąć sukces w social mediach?

Dyscyplina. Zdecydowanie i bez dwóch zdań. Nie jest tutaj istotne, czy ktoś zaczyna tak jak ja, na zasadzie hobby, czy ktoś zaczyna z konkretną wizją wzrostu kariery. Żeby miało to szanse zadziałać, trzeba regularnie tworzyć content, przykładać się do tego i mieć nieszablonowe pomysły. Co więcej: nie licz od razu na złote góry, pokochaj proces!

Smartfon OPPO Reno4 Pro 5G

Nie tylko influencerki sięgają po OPPO. Teraz każdy z nas potrzebuje niezawodnej łączności. Choć fizycznie jesteśmy od siebie daleko, możemy i chcemy być bliżej niż kiedykolwiek wcześniej. Tę potrzebę doskonale zaspokajają najnowsze produkty OPPO.

Oppo Reno4 Pro 5G to pięknie zaprojektowany smartfon, który łączy wysoką technologię z intuicyjną funkcjonalnością. Pomaga ludziom z pasją uchwycić najważniejsze chwile i podzielić się nimi z innymi. To idealny smartfon do robienia i udostępniania zdjęć, do nakręcania i montowania filmów, do wzbogacania swoich produkcji o efekty specjalne. Doskonały portret, relacja na żywo czy świetnie zmontowany reportaż możesz mieć prawie natychmiast.

Patrząc na ogromne możliwości OPPO Reno4 Pro 5G można łatwo zrozumieć, dlaczego ten smartfon stał się ulubionym narzędziem w rękach młodych ludzi, którzy mają niezwykłe pasje. Kreatywność to cecha, z którą firma OPPO i seria Reno utożsamia się od dawna. Oprócz smartfona, przydatnymi narzędziami w kreowaniu pasji są OPPO Watch i słuchawki Enco W31.

Obudź w sobie artystę z OPPO i zacznij tworzyć! Kiedy, jak nie teraz? :)

Materiał powstał z udziałem marki OPPO