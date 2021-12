Kinga Rusin jest zdecydowanie jedną z najlepiej ubranych dziennikarek. Słynie z eleganckiego i klasycznego stylu. Jednak od czasu do czasu lubi zaskoczyć odważnym krojem lub kolorem! Tak było i tym razem, kiedy prezenterka pokazała się w "Dzień dobry TVN" w przyciągającej wzrok sukience. Wiemy gdzie i za ile ją kupicie! Kinga Rusin zachwyca w pomarańczowej sukience Kinga Rusin umieściła ostatnio na swoim Instagramie zdjęcie w pomarańczowej plisowanej sukience, w której zakochały się wszystkie jej fanki! Trzeba przyznać, że ten kolor rządzi w tym sezonie i nic w tym dziwnego. W końcu idealnie ożywia ponurą jesienną aurę. Prezenterka słynie z zamiłowania do sukienek, które przeważają w jej szafie. Często widzimy ją w zwiewnych kreacjach w kwiatki, kropki. Prezenterka ma też słabość do stonowanych barw . Tym razem wyjątkowo zaskoczyła soczystym kolorem kreacji. Zobaczcie sami! Wyświetl ten post na Instagramie. Miiiiiiło było spędzić z Wami niedzielny poranek☺️. Wzruszyła mnie historia pani Doroty, dla której jutro w Tarnowie zagra kultowy Kult🙏🏻 (zazdroszczę wszystkim którzy tam będą). Trzymam kciuki za @martyna.world i jej Fundację Unaweza, dzięki której będzie można pomagać bohaterkom jej reportaży❤️. Dziękuję Piotrowi Machalicy i jego rodzinie za wpuszczenie nas do ich prywatnego świata😘. No i dziękuję @marcin_z_lasu_ za, jak zwykle, cudowne opowieści o niesamowitej polskiej przyrodzie💚. My z @p_krasko zostajemy z widzami Dzień Dobry TVN do wtorku. Będzie ciekawie, obiecuję😁 Post udostępniony przez Kinga Rusin- Official Profile (@kingarusin) Lis 3,...