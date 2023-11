1 z 5

Mówi się, że o pieniądzach (podobnie jak i o gustach) się nie dyskutuje. Choć kultura osobista jest oczywiście ważna, trudno przejść obojętnie obok nowych sneakersów Kingi Rusin, które wyglądają jak absolutnie zwyczajne adidasy, a w rzeczywistości są designerskim obuwiem za zatrważającą cenę.

Dziennikarka i prezenterka Dzień Dobry TVN została po raz kolejny sfotografowana na swoim tradycyjnym spacerze z Czarkiem Lisem (który – umówmy się – wyglądał bosko) i – tradycyjnie – wybrała się na niego w nowej stylizacji, które nieodłącznie kojarzy się nam ze stereotypową hipsterką, którą spotkacie przy warszawskim placu Zbawiciela.

Jak wyglądała – i co to za intrygujące obuwie? Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć.