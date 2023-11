Katarzyna Warnke ogoliła głowę prawie na łyso! Gwiazda już jakiś czas temu zdecydowała się na radykalną zmianę fryzury. Obcięła, sięgające ramion włosy, bardzo krótko, czym zszokowała swoich fanów. Teraz poszła jeszcze o krok dalej. Aktorka zaprezentowała na Instagramie fryzurę "na jeżyka".

Dlaczego Katarzyna Warnke ogoliła głowę?

Przypominamy, że Katarzyna Warnke zdecydowała się na tak ostre cięcie do nowej roli w filmie. Aktorka zagra w produkcji o MMA. W jednym z wywiadów zapowiedziała, że wcieli się w postać chłopczycy. Nowy look to właśnie wizerunek jej bohaterki.

- Krótko i na temat. Nowa rola. Oto Agata - napisała aktorka na Instagramie.

Pod zdjęciem gwiazdy pojawiły się liczne komentarze fanów. Niektórym nowa fryzura idolki przypadła do gustu. Wręcz gratulowali aktorce odwagi!

- Pięknie Pani Kasiu - i podziwiam za odwagę, że ścięła Pani włosy... - Wygląda Pani super! Czasem mniej znaczy więcej. - Świetna fryzura i bardzo twarzowa! Sama o takiej myślę...

Ale wśród komentarzy znalazły się również słowa krytyki.

- Szkoda... twarz piękna zawsze, ale włosy to moc i sexapil... - No ja nie przeżyje tych obciętych blond włosków. Kasia - nieeeeeee!

Jak Wam się podoba? Aktorka powinna zostać przy tej fryzurze po zakończeniu pracy nad filmem?

Katarzyna Warnke po zmianie fryzury.

Aktorka przed zmianą wyglądała tak.