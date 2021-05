Katarzyna Cichopek zachwyca na ściance kreacją za 600 zł. Znalazłyśmy podobną za 39 zł!

Wiosną 2021 w trendach wciąż pozostają sukienki w kwiaty. Potwierdziły to tegoroczne pokazy mody, na których mogliśmy zauważyć modelki chodzące stylizacjach z motywami kwiatów. Były sukienki mini, midi i te maxi, a także te o fasonie baby doll. W sukienkach w kwiaty już od dawna możemy zobaczyć Katarzynę Cichopek, która lubi publikować w mediach społecznościowych swoje stylizacje. Aktorka lubi łączyć wzorzyste sukienki ze swetrami, botkami czy trampakami. Im bliżej wiosny, tym częściej możemy zobaczyć celebrytkę w cienkich sukienkach letnich. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Katarzyna Cichopek (@katarzynacichopek) Ostatnio Katarzyna Cichopek zdecydowała się na połączenie czerwonej sukienki maksi z klasyczną jeansową kurtką , która wpisuje się w trendy wiosny 2021. Do tego dobrała lekkie wiosenne buty i biały pasek podkreślający talię. Czy to jedyny sposób na noszenie sukienki w kwiaty? Oczywiście, że nie! Aktualnie w popularnych sklepach dostaniemy wiele modeli sukienek w kwiaty, które możemy łączyć z wieloma dodatkami i stylizować na różne sposoby! Zobaczmy, co mają nam do zaoferowania sieciówki. Czytaj także: Oto 6 par butów, które będziemy nosić tej wiosny: espadryle, baleriny, sneakersy, trampki. Model Pauliny Sykut to hit Instagrama! Sukienka z falbanami Nasze serce skradła sukienka mini w kolorowe kwiaty. Ma dekolt w serek i wiązanie w talii, dzięki czemu będziemy mogły podkreślić nasza kobiecą sylwetkę. Prawdziwego uroku dodają jej jednak falbany, które widzimy na...