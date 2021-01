Katarzyna Cichopek z hitową torebką za ponad 1000 złotych. Znalazłyśmy identyczną za 79.99 zł!

Katarzyna Cichopek ponownie zachwyciła swoją stylizacją i udowodniła, że ma w swojej szafie prawdziwe perełki. Gwiazda "M jak miłość" na zimowy spacer wybrała brązowe, zamszowe botki w szpic na obcasie, białe spodnie, szlafrokowy płaszcz w kolorową pepitkę i torebkę, która jest prawdziwą it-bag. Ten model w swojej szafie chciałaby mieć zdecydowana większość z nas i jak się okazuje, to całkiem możliwe, bo właśnie znalazłyśmy niemal identyczny model w popularnej sieciówce, i to nie za ponad tysiąc złotych, a 79.99!

Katarzyna Cichopek w kultowej torebce! Wiemy, gdzie znajdziemy jej tańszą wersję

Do swojej zimowej stylizacji, nad którą fani aktorki wręcz rozpływają się w komentarzach, Katarzyna Cichopek wybrała kultową torebkę marki Pinko, a mianowicie model Love Classic Icon Simply. Jak się okazuje, ten klasyczny i ponadczasowy dodatek od razu przykuł uwagę internautek.

Instagram

Popularna wśród fashionistek torebka, która podbiła ich serca złotą klamrą i prostokątnym kształtem, nie należy jednak do najtańszych, bo jej cena wynosi aż 1 249,00 złotych! Katarzyna Cichopek wybrała model w odcieniu pastelowego różu, który idealnie podkręcił jej stylizację.

Mat. prasowe

Kolejną opcją, w jakiej marka Pinko zaprezentowała Love Classic Icon Simply, jest czerń. Klasyczny kształt i złote elementy doskonale skomponują się z każdą stylizacją - zarówno elegancka, casualową, czy nawet bardziej sportową. W końcu moda jest po to, żeby się bawić. I choć cena tego pięknego dodatku niektórych może zwalić z nóg, wiemy, gdzie znajdziemy bardzo podobny model i to o wiele taniej.

Mat. prasowe

Czarną, prostokątną torebkę ze złotką klamrą znalazłyśmy w Mohito, a co więcej, teraz na przecenie kosztuje ona tylko 79,99 złotych. Zapinana na magnes i z praktycznymi elementami, klasyczna torebka to prawdziwy must have każdej z nas, a trzeba przyznać, że z taką ceną trudną się na nią nie skusić.

Mat. prasowe

Zgodzisz się z nami, że torebek nigdy za mało? Choć często to sukienki, bluzki czy płaszcze najbardziej przyciągają naszą uwagę w sklepie, warto pamiętać, że dodatki to dopiero prawdziwa podstawa garderoby, a wymieniając tylko je, jesteśmy w stanie nadać zupełnie nowy charakter naszej stylizacji.