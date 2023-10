Katarzyna Cichopek pochwaliła się kolejną, fantastyczną stylizacją. Gwiazda "M jak miłość" w okresie świątecznym wybrała się nad morze i postanowiła wyjść na spacer po plaży w hitowym total looku. Największą uwagę zwraca jej włochata torebka, która będzie absolutnym hitem 2021 roku! Wiemy gdzie i za ile ją dostaniecie!

Katarzyna Cichopek z torebką, która będzie rządzić w 2021 roku!

Katarzyna Cichopek należy do grona gwiazd, które przywiązują ogromną wagę do swoich stylizacji. Aktorka co chwila zachwyca nas i swoich fanów swoimi total lookami, które najczęściej możemy podziwiać na jej Instagramie. Gwiazda "M jak miłość" jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, dlatego na bieżąco wiemy, co u niej słychać. Ostatnio Katarzyna Cichopek wybrała się z rodziną nad morze i właśnie pochwaliła się zdjęciami z wyjazdu.

Gwiazda "M jak miłość" na spacer po plaży w zimowej aurze wybrała kilka fantastycznych elementów ubioru, które teraz trendują. W oczy przede wszystkim rzuca się jej fantastyczna beżowa kurtka marki Ochnik. Chociaż jest krótka, to jednak zapewnia wiele ciepła, a do tego wygląda wspaniale. Do tego Kasia Cichopek założyła również czarne, obcisłe spodnie oraz genialne śniegowce od Inuikii - tę markę pokochały polskie gwiazdy!

Ale teraz spójrzcie na tę genialną torebkę!

To hitowy model marki PINKO, który będzie rządził w 2021 roku! Zapamiętajcie ją, bo z pewnością zobaczycie ją u wielu kobiet. Fantastyczną torebkę, którą wybrała Katarzyna Cichopek, dostaniecie na stronie eobuwie.com - aktualnie jest w promocji i została przeceniona z 1589 na 1269 złotych!

I jak Wam się podoba? Skusiłybyście się na taki model?