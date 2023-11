Katarzyna Cichopek wybrała się na wakacje na Majorkę i ku naszej radości zamieszcza z tej podróży dużo zdjęć w mediach społecznościowych. Podziwiamy piękne krajobrazy, ale przede wszystkim stylizacje gwiazdy! Tym razem zwróciliśmy uwagę na długą, różową sukienkę. Wiemy, skąd pochodzi i ile kosztuje - sporo!

Katarzyna Cichopek pokazuje ramiona

Katarzyna Cichopek pozowała do zdjęcia w Talaia d'Albercutx, czyli punkcie widokowym na północy Majorki. Krajobraz zapiera dech w piersiach! Nie mogliśmy też nie zwrócić uwagi na sukienkę aktorki - ma długość maksi, ale dzięki rozcięciom pięknie eskponuje nogi i ramiona. Katarzyna Cichopek lubi się nimi chwalić - kilka dni wcześniej na Instagramie zamieściła zdjęcie w sukience o podobnym fasonie, ale w wersji mini. Wyglądała pięknie!

Katarzyna Cichopek w sukience Just Paul

Skoro zgadzamy się, że sukienka jest świetna, może warto ruszyć na zakupy? Sukienka pochodzi z letniej kolekcji polskiej marki Just Paul, którą najwyraźniej gwiazda bardzo lubi, bo pokazywała się w jej kreacjach wcześniej. Model nazywa się Kiss And Run Alaia, uszyty jest z wiskozy drukowanej w delikatny, biało-różowy, tropikalny wzór i ma rozcięcia na udach, na ramionach i na plecach. I występuje w dwóch długościach! Można wybrać maksi, jak gwiazda, lub mini, jeśli ma się akurat ochotę… pochwalić nogami ;).

Niestety, to, co dobre, zwykle nie jest tanie. Sukienka Katarzyny Cichopek kosztuje 650 zł, a wersja mini - 500 zł. Znaleźliśmy w tej cenie bilet na Majorkę, i to w sierpniu… Pytanie, na co wolisz - wakacje czy kreację?