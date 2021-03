Katarzyna Cichopek w modnych spodniach na wiosnę za 400 zł. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 25 zł!

Katarzyna Cichopek po raz kolejny udowodniła, że doskonale wie, co aktualnie króluje w trendach. Piękna gwiazda "M jak miłość" pochwaliła się nowym zdjęciem na Instagramie, na którym możemy zobaczyć ją w fantastycznym, luźnym total looku. Tym razem zwróciliśmy szczególną uwagę na spodnie aktorki. To świetna propozycja na nadchodzące miesiące, a do tego bardzo podobny model znajdziesz w popularnej sieciówce.

Katarzyna Cichopek w hitowych spodniach na wiosnę 2021

Katarzyna Cichopek bardzo często pokazuje się swoim fanom w nowych stylówkach, które możemy oglądać na jej Instagramie. Jej profil w mediach społecznościowych obserwuje ponad 430 tys. osób, które z niecierpliwością czekają na kolejny wpis gwiazdy. Internautki lubią inspirować się outfitami aktorki i często w komentarzach pod postem dopytują, gdzie można dostać poszczególne elementy garderoby, które ma na sobie Kasia Cichopek. Podobnie stało się i tym razem.

Aktorka pokazała fotografię z domowego zacisza, na której widzimy ją w przepięknym niebieskim dresowym komplecie. Do całego zestawu gwiazda dobrała białe trampki. Fanki oszalały na punkcie najnowszej stylizacji Kasi Cichopek.

- Pani Kasiu, gdzie można kupić taki ładny dres co pani ma na sobie ubrany?😊 - Pięknie ❤️super dres 😍 - Cudowna ❤️ - Mega dresik 😍 - KASIU cudowne wyglądasz - piszą fani.

Spodnie dresowe to absolutny hit tej wiosny, bo w tym roku w trendach króluje właśnie luz. Model, który ma na sobie Kasia Cichopek pochodzi ze sklepu Saintby i kosztuje 400 złotych. Sami spójrzcie, jak fantastycznie wygląda w nim aktorka.

Instagram/Mat. pras.

Jeżeli jednak jesteście fankami rzeczy z popularnych sieciówek w ekstra cenach, to bardzo podobne dresowe spodnie znajdziecie w Sinsay za jedyne... 25,99 zł! Koniecznie rozważcie tę propozycję.

Mat. prasowe