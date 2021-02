Katarzyna Cichopek w marynarce w paski za prawie 2 tys. zł! Podobną kupisz w Sinsay za 70 zł

Katarzyna Cichopek od czasu, kiedy została jedną z prowadzących "Pytanie na śniadanie" częściej zachwyca swoimi świetnymi stylizacjami, które jak się okazuje inspirują jej fanki do tworzenia podobnych zestawów. Tym razem gwiazda mimo zimowej aury za oknami postawiła na wiosenny look, który nie tylko idealnie sprawdzi się na wiele okazji, ale wykorzystuje też najmodniejsze trendy. Zestaw gwiazdy "M jak miłość" do tanich nie należy, ale okazuje się, że bez problemu podobny look stworzymy, kupując w sieciówkach i sklepach internetowych... Spójrzcie!

Katarzyna Cichopek w marynarce w paski za prawie 2 tys. zł!

Gwiazda "Pytanie na śniadanie" uwielbia tworzyć bardzo kobiece stylizacje, w których najczęściej to sukienki grają pierwsze skrzypce. Nie oznacza to jednak, że Katarzyna Cichopek nie wygląda równie kobieco w zestawach ze spodniami w roli głównej.

Ostatnio zachwyciła wiosenną stylizacją w jasnych kolorach z białymi jeansami i marynarką w paski marki Pinko za 1 700 zł. Ten look idealnie uzupełniły brązowe botki. Trzeba przyznać, że w ten zestaw prezentuje się świetnie, co doceniły fanki aktorki.

Przepięknie pani wygląda Kasiu jak ty to robisz że jesteś taka piękna kwitniesz❤️❤️ Kiedy widzę panią w śniadaniowej tv, to buźka mnie się cieszy! 💜

Tylko spójrzcie na stylizację Katarzyny Cichopek! To idealny zestaw na wiosnę.

Marynarka w jasnym kolorze ze złotymi guzikami, która doskonale prezentuje się z białymi jeansami kupicie w Sinsay za 79 zł! Ten model sprawdzi się na każdą okazję.

Jeśli marzy Wam się marynarka w paski, taki model znajdziecie w ofercie sklepu Bonprix.pl za 149 zł.