Katarzyna Cichopek w idealnym jeansowym płaszczu na wiosnę! Gwiazda "M jak miłość" kupiła go za grosze

Katarzyna Cichopek po raz kolejny udowodniła, że nawet w prostym zestawie można wyglądać jak milion dolarów. Gwiazda "M jak miłość" tym razem postawiła na jeansowy look i jak się okazuje nie wydała na niego fortuny. Wszystkie elementy stylizacji aktorki pochodzą ze sklepu Born2be. Trzeba przyznać, że ta stylizacja prezentuje się doskonale, ale największą uwagę przykuwa jeansowy płaszcz! Wiemy, ile kosztuje.

Katarzyna Cichopek w jeansowym płaszczu na wiosnę!

Katarzyna Cichopek jest jedną z najbardziej stylowych gwiazd. Prowadząca Pytanie na śniadanie zachwyca nie tylko swoimi zestawami, w których pojawia się w programie śniadaniowym, ale również codziennymi stylizacjami, które tak chętnie prezentuje na Instagramie. Tym razem serce Internautek skradł jeansowy zestaw aktorki ze sklepu Born2be. Idealny na wiosnę przejściowy płaszcz kosztuje 199 zł, a spodnie to wydatek rzędu 129 zł. Uwagę obserwatorek zwróciło tez motto, jakie Katarzyna Cichopek napisała w opisie pod fotografią.

Idź śmiało przez życie,

Miej byczą minę,

Łap szczęście za ogon

I duś jak cytrynę



Tak kiedyś, dawno temu, napisał mi Tata w pamiętniku i trzymam się tych słów do dziś.

Odwagi Kochani, w każdej sferze Waszego życia. Łapcie swoje szczęście za ogon i pamiętajcie, że lubi uciekać i trzeba je ciągle gonić 😉 - napisała Katarzyna Cichopek na Instagramie.

Fani aktorki są pod wrażeniem nie tylko jej życiowego motta, ale również stylizacji na wiosnę. Jeansowy look gwiazdy "M jak miłość" skradł serca jej obserwatorek, a co ważne w całości kupimy go w sklepie Born2be.

Fajna stylizacja i ciekawa fotka😍 Pięknie wyglądasz ❤️❤️ Wow👼🏼 świetnie wyglądasz! Czy zdradzisz skąd masz tak piękny komplet jeansowy? 👼🏼

Też spodobała Wam się stylizacja Katarzyny Cichopek?

Zobacz także: Kasia Cichopek z "M jak miłość" w hitowej sukience na wiosnę z wyprzedaży za 80 złotych. Ten model zniknie w mgnieniu oka!

Instagram

Jeansowy zestaw Katarzyny Cichopek kupicie w sklepie Born2be. Spodnie kosztują 129 zł, białe sneakersy 119 zł, a jeansowy płaszcz 199 zł.