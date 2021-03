Kasia Cichopek z "M jak miłość" w hitowej sukience na wiosnę z wyprzedaży za 80 złotych. Ten model zniknie w mgnieniu oka!

Chcesz kupić sukienkę, ale doskonale wiesz że nie będziesz miała zbyt wielu okazji, by ją założyć? A co powiesz na sukienkę w nieco innym, bardziej casualowym wydaniu? Na takie rozwiązanie zdecydowała się Kasia Cichopek, aktorka znana m.in. z "M jak miłość" czy prowadzenia "Pytanie na Śniadanie", która postawiła na luźną sukienkę marki Pakuten. Ta beżowa tuniko-sukienka z seksownie opadającym ramieniem i złotym napisem na przodzie to idealna propozycja dla pań, które stawiają przede wszystkim na wygodę, a chcą przy tym wyglądać kobieco. Sukienka to model Malvi. Możecie nosić ją na wiele sposobów - zestawcie ją tak jak Cichopek z białą spódnicą, z wygodnymi leginsami lub wrzućcie na totalny luz i załóżcie do niej wasze ulubione dresy. My jesteśmy zwolenniczkami tej ostatniej wersji.

Dresowe sukienki na wiosnę 2021

Taka sukienka to jest totalny hit, musisz ją mieć w swojej szafie. Szukasz czegoś wyjątkowego, coś co pozwoli ci wyróżnić się na tle innych? Znudziły ci się zwykłe bluzki? Ta asymetryczna tunika, na którą zdecydowała się Kasia Cichopek, kosztuje teraz 78 złotych (wcześniej 112 zł). Dostępna jest na stronie marki Pakuten.

Beżowa dresowa tunika z opadającym ramieniem Malvi jest luźna, ale możesz do niej założyć modny pasek, jeśli zechcesz wyglądać jeszcze seksowniej!

Instagram/Kasia Cichopek

Zdecydujesz się na podobny model? Wygodny i seksowny jednocześnie!