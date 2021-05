Katarzyna Cichopek pochwaliła się zdjęciem z majówki. Postawiła na "eleganckie" dresy. Ładnie?

Katarzyna Cichopek postanowiła spędzić majówkę w rodzinnych stronach swojego męża. Gwiazda razem z rodziną wybrała się do Gdyni. Pochwaliła się spacerem w słynnym gdyńskim porcie. Na tę okoliczność Kasia wybrała bardzo wygodny strój. Postawiła na dresy, które mają w sobie też trochę elegancji. Sportowe spodnie ze śliskiego materiału to must have tego sezonu.

Katarzyna Cichopek w modnych dresach

Katarzyna Cichopek w codziennych stylizacjach stawia przede wszystkim na kobiecość. Aktorka zawsze stara się przełamać nawet najbardziej sportową stylizację eleganckim sznytem. Dresy, jakie wybrała na majówkę, są tego idealnym przykładem. Gwiazda pokazała, w jak sprytny sposób można przełamać dresowy strój za pomocą materiału. Wystarczy, że te najwygodniejsze spodnie są zrobione z eleganckiego, śliskiego materiału.

Kasia postanowiła zestawić brązowe, lejące się spodnie z beżową bomberką i białym adidasami.

Fani są zachwyceni tą stylizacją:

Super stylówka Kasia 😍 🔥 Pani Kasia jak zwykle zadała szyku Bombowe spodnie Cudowne spodnie!!! Muszę też takie mieć.

A jak Wam się podoba?

Zobacz także: Katarzyna Cichopek chwali się utalentowaną córka i przypadkiem pokazała jej twarz! Ale ma rzęsy!

Kasia postawiła na satynowe, lśniące spodnie w kształcie dresów.

katarzynacichopek/Instagram

Kasia lubi sportowe, wygodnie rozwiązania w modzie, jednak zawsze dba, żeby były kobiece i odrobinę eleganckie.