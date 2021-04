Katarzyna Cichopek chwali się utalentowaną córka i przypadkiem pokazała jej twarz! Ale ma rzęsy!

Katarzyna Cichopek to jedna z najpopularniejszych polskich gwiazd, która cieszy się ogromną sympatią. Choć aktorka chętnie dzieli się z fanami kulisami swojego życia, bardzo chroni prywatności swoich dzieci, a kiedy w mediach społecznościowych publikuje rodzinne fotografie, starannie ukrywa twarze najmłodszych. Jak się okazuje, nie zawsze się to jednak udaje. Gdy dumna mama postanowiła pochwalić się niezwykłym talentem córeczki, uchwyciła o wiele więcej niż by chciała, a na filmiku możemy zobaczyć twarz pięknej Helenki! Dziewczynka to cała mama i ma nie tylko niezwykłą urodę, ale jest również bardzo zdolna.

Katarzyna Cichopek pokazała nagranie z córką

Katarzyna Cichopek doskonale sprawdza się w roli mamy. Gwiazda i jej mąż, Marcin Hakiel, mają dwójkę dzieci - 12-letniego Adama i 7-letnią Helenkę. Okazuje się, że mimo młodego wieku dziewczynka ma prawdziwy talent, a rodzice bardzo dbają o jej rozwój artystyczny - nic dziwnego, w końcu wywodzi się z rodziny tancerza i aktorki! Czym jednak zajmuje się córeczka uwielbianego małżeństwa? Okazuje się, że Helenka bierze lekcje z gry na pianinie i naprawdę ma smykałkę do muzyki. Katarzyna Cichopek postanowiła podzielić się wyczynami swojej córeczki wraz z fanami i opublikowała na InstaStory nagranie, podczas którego dziewczynka daje swojej mamie kameralny koncert!

Brawo! Moja duma - wykrzyczała na koniec Katarzyna Cichopek.

Reakcja aktorki wcale nas nie dziwi, bo musimy przyznać, że gry Helenki moglibyśmy słuchać godzinami i zdecydowanie zazdrościmy Katarzynie Cichopek takich domowych występów. Aż trudno uwierzyć, że dziewczynka ma zaledwie 7 lat! Myślicie, że kiedyś zwiąże swoją przyszłość z muzyką, a my zobaczymy ją na wielkiej scenie? Poza talentem Helenki, naszą uwagę przykuły niezwykle długie rzęsy dziewczynki! Słynna mama przypadkiem złapała w kadrze twarz swojej małej córeczki, a my już widzimy, że to cała Kasia Cichopek!

Córka Katarzyny Cichopek ma dopiero 7 lat, a już gra na pianinie. A zauważyliście te rzęsy? Halinka to mała Kasia Cichopek.

7-letnia Helenka i 12-letni Adaś to owoc miłości aktorki ze znanym tancerzem. Ostatnio rodzina wybrała się na wspólne, egzotyczne wakacje.

Odkąd Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poznali się w programie "Taniec z gwiazdami", są ze sobą nierozłączni.