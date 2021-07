Katarzyna Cichopek jako pin-up girl. Gwiazda "M jak miłość" wygląda obłędnie w białej bluzce za 50 zł

Katarzyna Cichopek jest znana z miłości do sukienek. Gwiazda "M jak miłość" najczęściej wybiera kobiece modele z falbankami lub o asymetrycznym kroju. Tym razem pochwaliła się swoją wiosenną stylizacją i okazało się, że sukienka, którą wybrała pochodzi z młodzieżowej sieciówki. Obecnie można ją kupić na wiosennej wyprzedaży w super cenie. Tylko spójrzcie na nowy look Kasi Cichopek. Fanki aktorki oszalały na punkcie tej sukienki! Katarzyna Cichopek w sukience w kwiaty Sinsay Aktorka pochwaliła się nową wiosenną stylizacją, którą skompletowała w jednej z sieciówek. Sukienka marki Sinsay w drobne kwiaty kosztuje 39 zł . Za okrągłą torebkę zapłacimy 49 zł, a okulary to wydatek 19 zł. Kasia Cichopek jest dumna ze swojej stylizacji i pyta fanki, co sądzą o tym looku. I jak Wam się podoba taki look? Całość znajdziecie na @sinsay - napisała Kasia Cichopek na Instagramie. Okazuje się, że ta stylizacja wyjątkowo przypadła do gustu obserwatorkom aktorki. W komentarzach pojawiło się mnóstwo komplementów dotyczących zestawu i pytań o model sukienki. Obecnie dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych i kosztuje jedynie 39 zł! Super stylizacja! Piękności 💕 Niesamowicie. A w tym cudownym otoczeniu prezentuje się jeszcze piękniej Świetny look i ładna sukienka Sinsay powinni zamknąć 😂 ja będę musiała iść na "odwyk" Podoba Wam się stylizacja Kasi Cichopek, którą można kupić w sieciówce nie rujnując swojego portfela? Zobacz także : Trendy wiosna 2020: plisowaną spódnicę w stylu Katarzyny Cichopek kupisz na wyprzedaży! Do kwiecistej sukienki gwiazda wybrała modne dodatki. Okrągła słomiana torebka i modne okulary również kupimy w sklepie marki...