Kasia Kowalska i Anna Lewandowska w podobnych sukienkach

Kasia Kowalska zachwyciła publiczność swoim występem Top of The Top Festival 2017 w Sopocie! Ale uwadze fanów nie umknęła również rewelacyjna stylizacja Kasi. Piosenkarka miała na sobie seksowną, czarną, skórzaną sukienkę z rękawami z siateczki oraz spódnicą z frędzlami. To był look godny gwiazdy sceny! Kasia Kowalska prezentowała się w czasie koncertu wyśmienicie. My jednak nie mogliśmy się oprzeć wrażeniu, że gdzieś już kiedyś widzieliśmy tę sukienkę. I mieliśmy rację!

Niemal identyczną nosiła kiedyś... Anna Lewandowska! Przypominamy ten niezapominany look trenerki. Gwiazda fitnessu w tak seksownym wydaniu to prawdziwa rzadkość. Zobaczcie zdjęcia w fotogalerii!

