Kasia Cichopek w sukience za 1600 zł. Taką samą znaleźliśmy za 60! Ten model wyszczupli cię o 2 rozmiary

Kasia Cichopek, znana m.in. z roli Kingi w "M jak miłość" czy prowadzenia "Pytanie na Śniadanie" w TVP2 to jedna z najbardziej lubianych gwiazd w Polsce. Nic więc dziwnego w tym, że kobiety stawiają ją sobie za wzór m.in. w kwestiach ubioru. Cichopek pochwaliła się kilka dni temu nowym zdjęciem, na którym pozuje w nowej seksownej sukience. Mowa o czarnej opiętej sukience midi z golfem. Kobietom bardzo często się wydaje, że taki model zarezerwowany jest tylko dla pań o wzroście i figurze modelek. Cichopek bardzo skutecznie obala ten mit! Spójrzcie tylko na jej ostatni look. Gwiazda, która ma zaledwie 158 cm wzrostu, dobrała do sukienki złotą biżuterię oraz szpilki, które jeszcze piękniej podkreśliły jej nogi i optycznie wyszczupliły sylwetkę.

My mówimy: WOW! A wy? Jak oceniacie jej look? Spójrzcie na zdjęcia poniżej i oceńcie sami.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek i Katarzyna Cichopek w welurowych dresach. Podobne w Lidlu kupicie za 74 zł!

Kasia Cichopek postawiła na czarną dzianinową sukienkę marki Elisabetta Franchi. Model ten jeszcze do niedawna kosztował 2349 złotych. Teraz możecie kupić go za 1639 złotych. To nadal sporo, dlatego spójrzcie poniżej co udało nam się znaleźć za ułamek tej ceny!

Niemal identyczną sukienką znajdziecie na stronie Born2Be. Kosztuje zaledwie 69 złotych!

BORN2BE DZIANINOWA SUKIENKA BORN2BE 109.99 zł 69.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Jak oceniacie look Kasi Cichopek z czarną dzianinową sukienką w roli głównej? My jesteśmy zdecydowanie na tak! Taki model to dowód na to, że można wyglądać elegancko i seksownie zarazem, nie pokazując przy tym zbyt dużo ciała!