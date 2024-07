Karlie Kloss nawet na spacerze wygląda jakby zeszła wprost z wybiegu! Modelka na jednej z nowojorskich ulic spacerowała w klasycznym, beżowym trenczu Burberry. Zestawiła go z modnymi, szerokimi spodniami, okularami Ray-Ban oraz wygodnymi Adidasami. Naszym zdaniem to stylizacja do naśladowania - wiosną! Mamy rację?

