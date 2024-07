Karlie Kloss wyglądała bardzo stylowo na otwarciu wystawy "Vogue 100: A Century of Style". A to za sprawą seksownej, otulającej ciało czarnej sukni z efektownymi ażurowymi prześwitami projektu Christophera Kanea. Modelka dodała do niej bardzo modne czarne sznurowane sandały na wysokiej szpilce marki Aquazzura. Nam podobała się zwłaszcza jej fryzura... prosty asymetryczny warkocz. Dawno nie widzieliśmy tak zmysłowej kreacji! Zgadzacie się z nami?! ZAGŁOSUJCIE!

