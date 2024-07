Na imprezie L’Oreal Paris Women Of Worth 2015 Celebration w Nowym Jorku pojawiły się między innymi Julianne Moore, Freda Pinto i Eva Longoria. Ale chyba najefektowniej wyglądała supermodelka Karlie Kloss. Sprawiła to jej wielka uroda i.. niezwykła biała suknia z ażurowymi prześwitami w formie kwiatka pochodząca z kolekcji Rosie Assoulin. Doceniamy też dyskretny makijaż i piękne długie włosy modelki. Prosimy o oklaski! A wy co myślicie o jej stylizacji?! ZAGŁOSUJCIE!

