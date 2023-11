5 z 5

Przypominamy, że pokaz, do którego odnosi się now kampania Scott pokazał jeszcze w lutym tego roku – na długo zanim opinia publiczna dowiedziała się o kontrowersyjnych procedurach Trumpa wobec imigrantów. Wówczas jako inspirację do powstania kolekcji projektant podał teorie konspiracyjne i klimat polityczny, w którym żyjemy. Uważacie, że przesadził?