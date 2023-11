7 z 9

Tegoroczna linia Bizuu Mer to konsekwentne nawiązanie do stylistyki boho, w podróżniczym, festiwalowym klimacie. Charakterystyczne dla niej zakończenia – tasiemki z pomponami, kontrastowe taśmy, hafty, lamówki aplikacyjne i frędzle, stanowią idealne wykończenie stylizacji. To kolekcja dla świadomej modowo podróżniczki, która ceni sobie styl i wygodę w jednym wydaniu.