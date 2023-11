1 z 5

Jako że wyrwaliśmy już z naszych kalendarzy kartkę z napisem „1 listopada", świat z dnia na dzień stał się gotowy na Boże Narodzenie. I dobrze, ileż można czekać na okres bezkarnego puszczania kolęd (oraz ich śpiewania w biurze), jedzenia piernika i oglądania nieśmiertelnego filmu familijnego z walczącym ze złowrogimi złodziejami Kevinem?

Tak, my też wprost nie możemy się już doczekać. Ale nie tylko my – gorące wyczekiwanie okresu świątecznego jest na tyle zakorzenione w naszej kulturze, że wymyślono cudowny wynalazek znany jako kalendarz adwentowy. Koncept jest prosty: każdego dnia adwentu otwieramy okienko, w którym tkwi coś słodkiego co umili nam oczekiwanie na Boże Narodzenie.

Luksusowy dom mody Dior właśnie pokazał swój tegoroczny kalendarz adwentowy – i nie musimy chyba mówić, że nie znajdziecie w nim czekolady? Zajrzyjcie do naszej galerii żeby lepiej się mu przyjrzeć.

