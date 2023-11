1 z 8

Pamiętajcie – nie zależy nam na zawstydzaniu kogokolwiek i robimy to tylko po to, żeby przestrzec wszystkich potencjalnych nabywców tego obuwia.

To powiedziawszy, musimy omówić stylizację Julii Wróblewskiej, w której aktorka wystąpiła wczoraj na prezentacji nowego auta Karoliny Pilarczyk.

Bez względu na gusta (których przecież się nie dyskutuje), musicie przyznać, że każde obuwie ma swoje zastosowanie – ciężkie martensy mogą cudownie kontrastować z delikatną, kwiecistą sukienką, sandały dodadzą lekkiego charakteru najprostszej letniej stylizacji, natomiast cekinowe kozaki Dody od Saint Laurent przydadzą się kiedy chcecie oślepić blaskiem absolutnie wszystkich.

Ale te buty to wyjątek. Naszym zdaniem, wczorajsze obuwie Julii Wróblewskiej nigdy nie powinno opuścić taśmy produkcyjnej. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć o co chodzi.

